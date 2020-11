Serie A, Bologna-Napoli 0-1: Osimhen regala la vittoria a Gattuso

Il Napoli si impone in trasferta sul campo del Bologna per 1-0 e conquista il terzo posto in classifica, a pari punti con la Roma che ha vinto per 3-1 nel pomeriggio contro il Genoa di Maran. Alla squadra di Gattuso basta la rete nel primo tempo di Victor Osimhen, attaccante arrivato nell'ultima sessione di mercato dal Lille. Gli Azzurri nella ripresa avevano trovato anche la rete del raddoppio, con Koulibaly, salvo poi essere annullata per un tocco di mano di Osimhen precedente al tap-in del difensore. Il Bologna di Mihajlovic rimane con questa sconfitta quattordicesimo a quota 6 punti.