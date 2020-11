Serie A, Atalanta-Verona 0-2: Veloso e Zaccagni regalano i tre punti a Juric

Il posticipo del sabato sera valido per la nona giornata della Serie A 2020/2021 tra Atalanta e Hellas Verona termina 0-2. Il primo tempo tra le due squadre si chiude sul punteggio di parità, anche se è la squadra di Gasperini ad avere tre occasioni da gol ma è bravo Silvestri, estremo difensore gialloblù a salvare il risultato. Il punteggio si sblocca al minuto 62 quando Miguel Veloso trasforma un calcio di rigore procurato da Zaccagni, steso in area da Toloi. Il raddoppio arriva al minuto 83 con lo stesso Zaccagni che batte Sportiello. Con questa vittoria la squadra di Juric sale a quota 15 punti conquistando la sesta posizione in classifica; gli uomini di Gasperini rimangono in nona posizione con 14 punti.