Serie A, allungo del Milan: 2-1 all'Udinese, decide Ibrahimovic

C'è la zampata del 'solito' Ibra nel successo del Milan che consolida il primato dei rossoneri in classifica. Nell'anticipo delle 12.30 del sesto turno di Serie A la formazione di Pioli passa alla Dacia Arena, 2-1 ai danni dell'Udinese. Apre le marcature nel primo tempo Kessié (18), in apertura di ripresa pari dei padroni di casa con un rigore di De Paul (48'). A risolvere la partita però c'è Zlatan Ibrahimovic (84'). In classifica il Milan sale a quota 16 punti, a +4 sull'Atalanta.