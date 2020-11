Roma-Parma: messaggi in onore di Dino Da Costa sui led dell'Olimpico (VIDEO)

Un simbolo dei colori giallorossi, soprattutto per i tifosi appartenenti alle generazioni meno giovani: si tratta di Dino Da Costa, ex attaccante classe 1931 venuto a mancare il 10 novembre scorso. Nel corso della partita contro il Parma i calciatori giallorossi scenderanno in campo con il lutto al braccio, proprio per ricordare il giocatore che detiene il record con la Roma per maggior numero di gol nel derby.

Sui led luminosi dello Stadio Olimpico è inoltre comparso un messaggio in ricordo di Da Costa.