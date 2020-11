Roma-Parma: all'esterno di Trigoria tifosi presenti per incitare la squadra prima della partenza del pullman

Torna il campionato e i tifosi giallorossi hanno voluto far sentire il loro sostegno alla Roma in vista del ritorno in campo contro il Parma: come mostrato dal canale ufficiale del club, all'esterno del "Fulvio Bernardini" di Trigoria, al momento della partenza del pullman in direzione stadio Olimpico, si sono radunati un centinaio di tifosi per incitare la squadra.

Alle 15.00 Roma-Parma, con Fonseca che dovrà fare a meno di Dzeko, Kumbulla, positivi al Coronnavirus come Fazio e Santon, e di Smalling, alle prese con un'intossicazione alimentare.

(Roma Tv)