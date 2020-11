Napoli-Roma: problemi fisici per Mancini. Entra Juan Jesus

Cattive notizie per Paulo Fonseca: è il 28' di gioco quando Gianluca Mancini, dopo un calcio d'angolo concesso al Napoli, accusa un fastidio alla coscia. Il difensore e Atalanta - già in forte dubbio alla vigilia - stringe i denti per rimanere in campo, ma il tecnico della Roma deve pensare al da farsi per evitare problemi più gravi. Dopo 9' minuti c'è il cambio: a rilevare il numero 23 giallorosso è Juan Jesus.