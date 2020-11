Roma-Fiorentina, siparietto Orsato-Mancini. L'arbitro: "Non urlare così, te lo fischio il fallo"

L'assenza di pubblico allo stadio intristisce di parecchio lo spettacolo offerto dalle gare di Serie A, ma consente di cogliere particolari difficili da carpire quando i decibel sono più alti. Al 49' di gioco del match della Roma con la Fiorentina, Mancini subisce fallo nell'area giallorossa. Subendo il colpo, l'ex Atalanta ha urlato distintamente suscitando la reazione dell'arbitro Orsato: "Non urlare così, te lo fischio io il fallo, non c'è bisogno di fare in questo modo". "Ma non ho urlato!", la risposta di Gianluca Mancini.