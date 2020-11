ROMA-FIORENTINA: le probabili formazioni. Seconda da titolare per Smalling, in attacco tornano Dzeko, Pedro e Mkhitaryan

LAROMA24.IT - Smaltita la delusione per lo scialbo 0-0 con il CSKA Sofia, per la Roma è tempo di pensare al campionato. Messo da parte il turnover, oggi Fonseca ritrova tutti i big per cercare tre punti importanti in ottica zona Champions. I giallorossi tornano in campo alle 18 e ospitano la Fiorentina allo Stadio Olimpico.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA: Mirante; Mancini, Smalling, Ibañez; Bruno Peres, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.

A disp.: Pau Lopez, Farelli, Kumbulla, Juan Jesus, Fazio, Karsdorp, Cristante, Villar, Borja Mayoral, Carles Perez, Podgoreanu.

All. Fonseca.

FIORENTINA: Dragowski; Martinez Quarta, Milenkovic, Caceres; Lirola, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Callejon, Ribery; Kouame.

A disp.: Terracciano, Brancolini, Igor, Pezzella, Venuti, Barreca, Ponsi, Duncan, Pulgar, Bonaventura, Saponara, Cutrone, Vlahovic.

All. Iachini.

Arbitro: Orsato di Schio. Assistenti: Bindoni e Prenna. IV uomo: Giua. VAR: Calvarese. AVAR: Mondin.