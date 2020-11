ROMA-FIORENTINA: le probabili formazioni dei quotidiani. Ballottaggio Bruno Peres-Karsdorp

LR24.IT - Chiamata alla continuità, l'imbattuta Roma di Paulo Fonseca è attesa dal match contro la Fiorentina. Al centro della difesa, dopo il rientro in Europa League, si rivedrà Chris Smalling. Sulla destra, con Santon out, classico ballottaggio tra Bruno Peres e Karsdorp. Per il resto formazione titolare confermata in toto, con Pedro-Mkhitaryan-Dzeko in avanti.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI PRINCIPALI QUOTIDIANI NAZIONALI

IL MESSAGGERO (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Pellegrini, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Smalling, Ibanez; Bruno Peres, Veretout, Pellegrini, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.

IL TEMPO (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Smalling, Ibanez; Bruno Peres, Veretout, Pellegrini, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.

IL CORRIERE DELLA SERA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Smalling, Ibanez; Bruno Peres, Veretout, Pellegrini, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.

IL CORRIERE DELLO SPORT (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Pellegrini, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.

IL ROMANISTA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Pellegrini, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.