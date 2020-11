Roma-Fiorentina, espulsione per Martinez Quarta. Orsato al difensore: "Scherziamo? Vada vada..."

Espulsione diretta per Martinez Quarta al minuto 88 della sfida tra Roma e Fiorentina. Il difensore viola è intervenuto duramente su Dzeko, e Orsato non ha avuto dubbi ad estrarre il cartellino rosso. Alle proteste del calciatore il fischietto della sezione di Schio ha risposto in modo deciso: "Ma stiamo scherzando? Vada vada, gamba alta sul ginocchio. Vorrei vedere lei..."