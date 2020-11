Roma-Fiorentina, episodio dubbio Pellegrini-Caceres nell'area viola. Orsato: "Non basta il contatto, serve il fallo"

E' il 52' di gioco in Roma-Fiorentina quando Lorenzo Pellegrini penetra nell'area avversaria. Un contatto sospetto con Caceres, poi la caduta del centrocampista giallorosso che con i compagni reclama il rigore. Per l'arbitro Orsato non c'è dubbio, non c'è bisogno di intervenire. Così il fischietto ha spiegato la sua decisione: "Non basta il contatto, serve un fallo"