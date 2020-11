Roma-Fiorentina: anche Zaniolo in tribuna per assistere al match

Non solo i Friedkin sulle tribune per manifestare la propria vicinanza alla squadra di Paulo Fonseca. Per assistere all'impegno della Roma contro la Fiorentina, infatti, si è presentato allo Stadio Olimpico anche Nicolò Zaniolo, in piena fase di recupero dopo l'infortunio rimediato durante il match della Nazionale Italiana contro l'Olanda.