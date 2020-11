Napoli: terapie e lavoro in campo per Osimhen. Solo palestra per Ospina

Come la Roma, anche il Napoli, prossimo avversario dei giallorossi, sarà impegnato in Europa League domani sera. La squadra di Gattuso affronterà il Rijeka al San Paolo e questa mattina ha svolto una seduta di rifinitura tra esercizi di velocità e partitelle a campo ridotto. Il quadro sugli infortunati: terapie, lavoro in campo e palestra per Osimhen che è tornato infortunato dalla Nazionale mentre Ospina ha svolto esclusivamente lavoro in palestra.