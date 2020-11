NAPOLI-ROMA: le probabili formazioni dei quotidiani

LR24.IT - Esame importante per la Roma, che va a Napoli alla ricerca della continuità e soprattutto delle primissime posizioni. Buone notizia per Paulo Fonseca, perchè nonostante l'assenza di Smalling, recupera in difesa Ibanez e Mancini. L'unico ballottaggio è quello tra Cristante e Juan Jesus, con il primo favorito. In avanti torna il tridente Dzeko, Pedro e Mkhitaryan. Mentre sulla destra toccherà ancora a Rick Karsdorp.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI PRINCIPALI QUOTIDIANI

IL MESSAGGERO (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Mkhitaryan, Pedro; Dzeko.

CORRIERE DELLO SPORT (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.