Napoli-Roma: Insigne segna ed esulta con dedica a Maradona

Aspettava di poter segnare, per il suo Napoli e per una dedica a Maradona: Lorenzo Insigne ha sbloccato il risultato del match contro la Roma al 31' di gioco con un calcio di punizione, per poi dirigersi verso la sua panchina e mostrare alle telecamere una maglia del Napoli su cui figurava proprio il nome - e il numero - del Pibe de Oro.