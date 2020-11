Napoli-Roma: il club giallorosso rinuncia allo spazio degli spalti virtuali per celebrare Maradona

In vista di Napoli-Roma, il club giallorosso rinuncerà allo spazio degli spalti virtuali per celebrare Diego Armando Maradona. Lo fa sapere su twitter Alessandro Formisano, responsabile marketing del club partenopeo: “In tutti gli stadi si svolgono celebrazioni per Diego Armando Maradona. Per la virtualizzazione degli spalti di Napoli abbiamo chiesto alla AS Roma di rinunciare allo spazio a loro riservato per dare più spazio a Diego. Ringrazio la Roma che ha dato il proprio ok. W lo sport“.

