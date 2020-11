Napoli-Roma: i Friedkin attesi in tribuna al San Paolo

La sua assenza a Cluj-Napoca, dove erano in pochi del club al seguito della Roma, aveva per una volta fatto notizia. Dan Friedkin però stasera tornerà ad assistere dal vivo alla prova dei giallorossi, impegnati stasera con il Napoli nel posticipo serale del nono turno di Serie A. Come riferisce su Twitter il giornalista de 'Il Tempo' Filippo Biafora, il patron giallorosso è rientrato in queste ore in Italia dagli Stati Uniti assieme alla moglie. Intorno alle 18, assieme al figlio Ryan, si metterà in viaggio per Napoli ed è atteso in tribuna stasera al San Paolo.