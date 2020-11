Napoli-Roma, i 21 convocati di Gattuso: assente Osimhen

Il Napoli di Gattuso si prepara a scendere in campo questa sera alle 20:45 contro la Roma di mister Fonseca. Il club azzurro ha diramato, attraverso il proprio sito ufficiale, la lista dei giocatori convocati per il match di questa sera. Non presente l'attaccante Osimhen, che salterà la sfida a causa di una lussazione alla spalla destra, e anche i difensori Rrahmani e Hysaj causa Coronavirus.

Questa la lista completa dei convocati: Meret, Ospina, Contini, Di Lorenzo, Ghoulam, Koulibaly, Malcuit, Maksimovic, Manolas, Mario Rui, Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Lozano, Mertens, Petagna, Politano, Insigne, Llorente.

(sscnapoli.it)

