NAPOLI-ROMA: i convocati di Fonseca. Out Smalling, ok Mancini e Ibanez (FOTO)

A seguito della conferenza stampa andata in scena alle 13.30, è stata diramata da Paulo Fonseca e resa pubblica sui canali ufficiali della Roma la lista dei 22 calciatori convocati in vista del match del 'San Paolo' di domani sera - appuntamento alle 20.45 - contro il Napoli di Gennaro Gattuso. Non sarà della partita Chris Smalling, ancora alle prese con un problema al ginocchio sinistro. Recuperano invece Gianluca Mancini e Roger Ibanez. Dalla Primavera, poi, convocati Feratovic e Providence.

