Napoli-Roma, fastidio all'adduttore per Mancini. Infortunio al flessore per Veretout

Bollettino negativo sul fronte degli infortuni per la Roma dopo la sconfitta subita in casa del Napoli per 4-0. Durante il match infatti sia Gianluca Mancini che Jordan Vertout sono stati costretti a lasciare il campo a causa di un infortunio. Il primo ha riferito ancora un fastidio all'adduttore, mentre il secondo avrebbe riportato un infortunio al flessore e sarà valutato nelle prossime 48 ore. Non è dato sapere se Fonseca potrà contare su di loro per la partita di giovedì sera contro lo Young Boys.