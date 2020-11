Il Napoli ha sostenuto questa mattina l'allenamento di rifinitura alla vigilia del match con la Roma, in programma domani sera al San Paolo. Come riferisce il sito ufficiale del club azzurro, la squadra ha iniziato la sessione con attivazione in palestra. Successivamente, sul campo 2, il gruppo è stato impegnato in una partitina "mani e piedi" e torello prima di concludere la seduta con un'esercitazione tattica.

Come ieri, terapie e lavoro in campo e palestra per Osimhen.

(sscnapoli.it)

