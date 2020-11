Napoli, Politano: «Roma in forma, domenica ci aspetta una gara difficile»

SKY SPORT - Archiviata la pratica Rijeka, per il Napoli ora c'è da pensare al match di domenica prossima con la Roma. A parlare della sfida con i giallorossi è Matteo Politano, autore del primo gol del 2-0 di questa sera in Europa League. “Domenica contro la Roma, che è una squadra molto forte, dovremo essere molto molto bravi - ha dichiarato nel post partita - . Ci aspetta una partita difficile perché la Roma è una squadra in forma, che palleggia molto bene e quindi sarà veramente difficile”.