Napoli-Milan: espulso Bakayoko. Salterà la sfida con la Roma

Gennaro Gattuso perde un uomo chiave in vista della sfida della prossima settimana contro la Roma. Tiémoué Bakayoko è stato infatti espulso per somma di gialli nel corso del match del Napoli in casa contro il Milan. Fatali i falli commessi dal giocatore francese di origini ivoriane rispettivamente al 16' e al 65' di gioco.