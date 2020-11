Napoli: lussazione alla spalla per Osimhen. In dubbio per la Roma

Brutte notizie per Gennaro Gattuso: Victor Osimhen ha rimediato un infortunio alla spalla nel corso del match tra la sua Nigeria e la Sierra Leone. Si era inizialmente parlato di un problema al polso, ma è stato il ct della nazionale Gernot Rohr a precisare - ai microfoni dell'emittente televisiva - le condizioni di salute dell'attaccante arrivato al Napoli in estate: "Si tratta di lussazione alla spalla. Sarà out per qualche settimana".

Se i tempi di recupero di Osimhen fossero confermati, il nigeriano sarebbe a forte rischio per la gara di Serie A contro la Roma, in programma domenica 29 novembre alle 20.45 allo Stadio Olimpico.

(Espn)