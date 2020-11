Napoli, Gattuso: "Non ho litigato con la squadra". Koulibaly: "Le critiche sono motivazioni, lo dimostreremo con la Roma"

"Quello che e' stato scritto non e' tutto vero. Non ho litigato con la squadra, ho espresso il mio pensiero. Voglio vedere qualcosa in piu'. Non possiamo giocare solo di fioretto, ci sono momenti in cui serve la lettura delle partite che e' fondamentale. Certo volte si puo' giocare male, ma si puo' mettere piu' agonismo". Gennaro Gattuso risponde cosi' alla vigilia della gara con il Rijeka di Europa League alla notizia di uno scontro con la squadra. "Ho subito precisato che la responsabilita' era la mia, non ho massacrato alcun giocatore" le parole del tecnico partenopeo.

"Se sceglierei ancora Politano cosi' vicino a Mertens? Tutta la vita. Non e' un ruolo che mi sono inventato io, lo faceva gia' al Sassuolo. Questa squadra deve alzare l'asticella, non deve pensare a quanto sia brava ma deve stare la', aiutarsi e annusare il pericolo senza pensare cosa puo' fare il compagno. Sono orgoglioso di allenare questa squadra, bisogna solo aggiustare questo modo di stare in campo. In tutto quello che e' uscito c'e' qualcosa di vero ma altre cose che non stanno ne' in cielo e ne' in terra" ha aggiunto Gattuso che domenica sfiderà la Roma al San Paolo.

"Non ho nessun dubbio a schierarmi con Gattuso. Lui sa che lo seguiamo al 100%. Per me le critiche sono delle motivazioni, e lo dimostreremo in campo domani e domenica con la Roma". Lo ha detto Kalidou Koulibaly alla vigilia del match contro il Rijeka in Europa League, dopo il ko con il Milan. "Nessuno - spiega Koulibaly - sa cosa succede nel nostro spogliatoio, non ci sono polemiche ma consapevolezza degli errori e voglia di migliorare. Poi abbiamo perso contro la prima in classifica, abbiamo preso due gol da Ibra che è un giocatore difficile da marcare. E allora se tutti si arrabbiano dopo questo ko vuol dire che sanno che il Napoli può fare cose importanti. Domenica contro la Roma può cambiare il nostro campionato, lo dimostreremo".