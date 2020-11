Napoli, faccia a faccia Gattuso-squadra: sotto accusa le parole del tecnico dopo il ko con il Milan

"Troppe polemiche e maestrine in giro". Parole di Gennaro Gattuso dopo il ko con il Milan di ieri sera, uno sfogo in diretta tv che a quanto trapela ha alzato la tensione nello spogliatoio del Napoli.

Le parole del tecnico azzurro, che come riferiscono fonti vicine al Napoli ha ripetuto in diretta su Sky gli stessi concetti detti alla squadra al termine del match, non è stato gradito dai giocatori che, con tono deciso, gli hanno rinfacciato le sue dichiarazioni. “Non puoi farci fare la figura di chi non si impegna. Non ci stiamo a recitare la parte di chi non si impegna”, il senso del loro discorso. Tra i più accesi nei confronti di Gattuso vengono segnalati tra gli altri Mario Rui, Maksimovic e Koulibaly. Domenica prossima i partenopei sono attesi alla sfida con la Roma.

(ilnapolista.it)

