Giudice sportivo: un turno a Martinez Quarta

Due turni di qualifica per il calciatore del Benevento Gianluca Caprari. Lo ha deciso il Giudice sportivo della serie A esaminando le gare dell'ultimo turno. Caprari, espulso ieri nel corso del match contro il Verona, paga "per avere, al 27° del secondo tempo, a giuoco fermo, rivolgendosi al quarto ufficiale, proferito un'espressione ingiuriosa nei confronti degli Ufficiali di gara". Un turno a Martinez Quarta (Fiorentina), espulso contro la Roma.

Tra i dirigenti, due turni a Emanuele Roberto (Crotone). Tra le societa', ammenda di 5.000 euro al Bologna "per non avere impedito la presenza in panchina di un collaboratore non autorizzato".