E' durata un'ora e mezza la sessione d'allenamento odierna del Genoa, che si prepara ad affrontare la Roma in casa domenica alle 15. Gli uomini di Maran sono scesi in campo per effettuare esercitazioni tattiche, partita di prova e conclusioni in porta, non prima di essersi dedicati ad una seduta video e ad una fase di attivazione atletica.

(genoafc.it)

