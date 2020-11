Genoa: ripresa in vista di Torino e Roma

Dopo il punto raccolto nel derby con la Samp, il Genoa torna subito al lavoro. La formazione rossoblu ha ripreso oggi la preparazione in vista del doppio impegno ravvicinato di campionato. Domenica la sfida alla Roma, ancora prima c'è però il recupero di campionato con il Torino in programma mercoledì. Lunga fase atletica per la squadra, a seguire esercitazioni tecniche e una serie di partelle a campo ridotto. Tra i giocatori in recupero da segnalare il rientro in gruppo di Shomurodov.

(genoacfc.it)