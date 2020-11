FOTO - Roma-Parma, striscione dei Fedayn: "La verità è figlia del tempo, Speziale libero"

Alle 15.00 andrà in scena Roma-Parma all'Olimpico, rigorosamente senza pubblico secondo le normative per contrastare il contagio da Covid-19. Nelle vicinanze dello stadio Olimpico è stato esposto uno striscione, firmato dai Fedayn, a sostegno di Antonino Speziale, condannato per l'omicidio dell'ispettore capo di polizia Filippo Raciti nel 2007 a margine del derby tra Catania e Palermo. "La verità è figlia del tempo. Speziale libero", recita lo striscione.