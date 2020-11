FOTO - Roma-Parma 3-0 HT

Il primo tempo perfetto, quello che tutti i tifosi sognano ogni domenica. La Roma scende in campo contro il Parma ed indirizza il match in men che non si dica, prima con il gol di Borja Mayoral e poi con la doppietta di Henrikh Mkhitaryan, autore di un'altra splendida prova di forza. Di seguito gli scatti relativi alla prima frazione di gioco di Roma-Parma.