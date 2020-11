FOTO - Napoli-Roma 1-0 HT

Primo tempo non certo positivo per la Roma a Napoli: i giallorossi danno all'inizio la sensazione di essere entrati in campo con il piglio giusto, ma piano piano i partenopei si prendono il campo. La brutta notizia dell'infortunio di Gianluca Mancini è il preludio al vantaggio della squadra di casa, che arriva con Lorenzo Insigne da calcio di punizione. Di seguito gli scatti relativi alla prima frazione di gara.