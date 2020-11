FOTO - Mkhitaryan: mani giunte per la sua Armenia dopo il primo gol al Parma

Henrikh Mkhitaryan non dimentica la difficile situazione del suo paese d'origine, l'Armenia, nemmeno durante l'impegno in campionato. A seguito del suo primo gol realizzato contro il Parma, il trequartista ha voluto esultare con le mani giunte, a testimoniare la vicinanza al proprio popolo in un momento politicamente molto complicato.