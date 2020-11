Bologna, De Silvestri: "Con Inter e Roma andremo a giocarcela"

SKY SPORT - Dopo il successo sul Crotone Lorenzo De Silvestri ha parlato delle prossime sfide che attendono il Bologna, tra cui la gara con la Roma in programma il 13 dicembre: "Oggi non abbiamo preso gol, era importante interrompere questa striscia. Sono contento perché nel secondo tempo abbiamo fatto una partita di sacrificio: complimenti non solo alla difesa e al portiere, che ha fatto una grande parata, ma a tutto il gruppo, avanti così. Siamo una squadra con grosse qualità che deve capire quanto è forte, siamo in crescendo, se lavoriamo con umiltà possiamo mettere sotto chiunque. Veniamo da due vittorie consecutive, andiamo avanti con consapevolezza e fiducia, ci aspettano due gare importanti con l’Inter e la Roma, ce le andremo a giocare. Siamo stati male per l’uscita dalla coppa, una gara che non avevamo approcciato bene. In settimana il mister ci ha espresso il suo pensiero e ci siamo confrontati, oggi sarà contento della risposta della squadra, dobbiamo andare avanti così".