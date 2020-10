VIDEO - Fonseca: "Noi inferiori a Milan, Lazio e Napoli? Mai detto che non possiamo lottare con loro"

Nel corso della conferenza stampa odierna, Paulo Fonseca ha risposto alla domanda sul mercato, tornando su quanto detto in settimana nell'intervista a "Record": "Ho detto che nessun allenatore è mai soddisfatto della propria squadra, si vuole sempre di più, è normale. Ma non ho mai detto che non possiamo lottare con loro, ho detto esattamente il contrario: vogliamo lottare con queste squadre per la Champions, questo è chiaro."