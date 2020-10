Udinese-Roma, Pedro non trovava un gol in trasferta da dicembre 2018. Ibanez dominante in campo per palloni recuperati, intercettati e contrasti vinti

La Roma trionfa sul campo dell'Udinese per 1-0 e conquista i primi tre punti della sua stagione. Come riportato dal portale di statistiche Opta, escludendo il match perso a tavolino contro il Verona, i giallorossi hanno vinto tutte le ultime cinque trasferte nel massimo campionato italiano. La vittoria è arrivata grazie alla prima rete stagionale di Pedro, secondo gol del 2020 dopo quello contro l'Everton a marzo. Lo spagnolo non segnava un gol in trasferta da dicembre 2018 con la maglia del Chelsea contro il Brighton. L'ultima rete giallorossa arrivata da fuori area è stata quella di Kolarov contro la SPAL a luglio. Menzione a parte per Ibanez, che oggi in campo è stato primo per numero di palloni recuperati, 8, intercettati, 6, contrasti vinti, 4, e palloni giocati, 98.