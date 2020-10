UDINESE-ROMA: le formazioni UFFICIALI. Santon a destra, Pellegrini a centrocampo con Veretout. Portieri in campo per il riscaldamento (VIDEO)

LAROMA24.IT - Torna in campo la Roma, con l'obbligo dei 3 punti per cancellare lo "0" dalla casella vittorie. Alla Dacia Arena, contro l'Udinese, Paulo Fonseca conferma la formazione che ha pareggiato, ben impressionando, contro la Juventus. In attacco consolidato il tridente composto da Pedro, Mkhitaryan e Dzeko. Partirà dal 1' Santon, preferito a Bruno Peres.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Udinese: Musso; Becao, De Maio, Samir; Ter Avest, De Paul, Arslan, Pereyra, Ouwejan; Lasagna, Okaka.

A disp.: Nicolas, Gasparini, Prodl, Molina, Zeegelaar, Ballarini, Battistella, Micin, Coulibaly, Palumbo, Nestorovski, Forestieri.

All. L. Gotti.

Roma: Mirante; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Santon, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.

A disp.: Olsen, Pau Lopez, Peres, Calafiori, Cristante, Villar, Diawara, Perez, Antonucci, Kluivert.

All. P. Fonseca.

Arbitro: Abisso. Assistenti: Vecchi-Scatragli. IV Uomo: Piccinini. Var: Maresca. Avar: Del Giovane.

PREPARTITA

20.00 - I portieri giallorossi fanno il loro ingresso in campo per effettuare il consueto riscaldamento prepartita.

? Inizia il riscaldamento dei nostri portieri ?#UdineseRoma — AS Roma (@OfficialASRoma) October 3, 2020

19.45 - Anche la Roma comunica la squadra che scenderà in campo dal 1':

19.30 - Questa la formazione ufficiale dell'Udinese: Musso; Becao, De Maio, Samir; Ter Avest, De Paul, Arslan, Pereyra, Ouwejan; Lasagna, Okaka.

19.25 - Ufficiale l'11 giallorosso: Mirante; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Santon, Veretout, Pellegrini, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko. Lo rende noto il giornalista di Sky Sport Angelo Mangiante su Twitter.

19.15 - La Roma arriva allo stadio, come mostrato dal club giallorosso tramite le stories su Instagram e anche su Twitter.