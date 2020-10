Udinese, Pereyra: "Con la Roma non meritavamo di perdere punti"

UDINESE TV - Al canale dedicato alle vicende di casa bianconera, ha parlato Roberto Pereyra del ritorno ad Udine in questa sessione di mercato appena conclusa e della sconfitta inflitta dalla Roma nello scorso turno di campionato: "Non mi sono dimenticato di quanto fatto qua la prima volta e in Italia l’importanza data alla tattica è rimasta la stessa. Abbiamo fatto una grande partita, peccato per il risultato, non meritavamo di perdere punti".