In campo ieri contro lo Spezia nel recupero della prima giornata di campionato, l'Udinese all'indomani della sconfitta per 2-0 è tornato ad allenarsi questa mattina al Bruseschi in vista del match contro la Roma - sabato alle 20.45 alla Dacia Arena -.

Seduta di scarico in palestra per chi ha giocato ieri, possesso palla ed esercitazioni tecniche per i giocatori non impiegati o subentrati. Domani la squadra tornerà ad allenarsi nel pomeriggio agli ordini di Gotti.

(udinese.it)

