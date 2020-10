Serie A, Udinese-Parma 3-2: Pussetto regala la vittoria ai bianconeri nel finale

Prima vittoria in campionato per l'Udinese: nella quarta giornata di Serie A la formazione di Gotti supera in casa il Parma 3-2. Alla rete di Hernani al 26' risponde Samir due minuti dopo per il pareggio dei padroni di casa. Nella ripresa l'autogol di Iacoponi regala il vantaggio all'Udinese, ma Karamoh al 70' ristabilisce nuovamente la parità. Sul finale, all'88', Pussetto fissa il risultato sul 3-2 per i primi tre punti dei bianconeri.