Serie A, Sassuolo-Crotone 4-1. Berardi, Locatelli e una doppietta di Caputo regalano i tre punti a De Zerbi

Nella prima gara in programma sabato e valida per la terza giornata d'andata della Serie A 2020/2021 è il Sassuolo a trionfare in casa contro il Crotone per 4-1. Il primo gol per gli uomini di De Zerbi arriva nella prima frazione di gioco, con Defrel che al limite dell'area serve Berardi che infila la porta difesa da Cordaz. Nella ripresa il pareggio del Crotone arriva poco dopo il fischio d'inizio con un rigore trasformato da Simy che supera Consigli. Dopo dieci minuti però è ancora il Sassuolo a tornare in avanti con la rete, anche questa su calcio di rigore, di Caputo. A cinque dal termine è ancora l'attaccante neroverde a siglare la doppietta personale. In puieno recupero poi arriva anche la quarta rete con Locatelli, che lasciato da solo in area di rigore batte Cordaz. Il Sassuolo adesso si trova momentaneamente primo in classifica a quota 7 punti, mentre il Crotone è ultimo con 0 punti.