Serie A, rimonta Sassuolo: 4-3 al Bologna

Un derby emiliano a suon di gol, alla fine però la spunta il Sassuolo. Nell'anticipo delle 12.30 del quarto turno di Serie A i neroverdi sbancano il Dall'Ara e battono per 4-3 il Bologna. Al vantaggio degli ospiti di Soriano (9') risponde Berardi (18'), poi i rossoblu si portano sul 3-1 grazie a Svanberg (39') e Orsolini (60'). Poi in meno di 20 minuti la rimonta dell'undici di De Zerbi: Djuricic (64') accorcia, Caputo (70') pareggia e nel finale decisivo l'autogol di Tomiyasu (77'). Balzo in avanti del Sassuolo che si porta momentaneamente al secondo posto con 10 punti