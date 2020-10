Serie A, pari all'Olimpico: è 1-1 tra Lazio ed Inter. Vincono Parma e Benevento

Dopo Atalanta-Cagliari, in campo anche i match delle 15 della terza giornata di Serie A. All'Olimpico termina 1-1 tra Lazio ed Inter con due espulsioni- Immobile e Sensi -. I nerazzurri raggiungono quota 7 punti in classifica, i biancocelesti salgono a 4. Il Parma di Liverani ottiene il primo successo in campionato ai danni dell'Hellas Verona. Il Benevento vince in casa contro il Bologna e si porta a 6 punti.

I risultati:

Parma-Hellas Verona 1-0 (1' Kurtic)

Lazio-Inter 1-1 (30' Lautaro Martinez, 55' Milinkovic-Savic)

Benevento-Bologna 1-0 (66' Lapadula)