Serie A, Milan-Spezia 3-0: rossoneri a punteggio pieno come l'Atalanta

A San Siro il Milan ospita e supera lo Spezia, neo promosso in Serie A, nel terzo turno di campionato. I rossoneri rifilano tre reti ai liguri portandosi a punteggio pieno in classifica in testa come l'Atalanta. A segno Rafael Leao, che sblocca il match al 57' e si ripete al 78' per la doppietta personale, e Theo Hernandez (76'). Lo Spezia di Italiano resta a quota 3.