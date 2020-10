Serie A, Juventus-Verona 1-1: i bianconeri rimontano con Kulusevski

Finisce 1-1 il posticipo tra Juventus e Verona. La squadra di Pirlo, dopo la vittoria in Champions, infila il 3° pareggio consecutivo in campionato dopo quello di Crotone e di Roma, con in mezzo la vittoria per 3-0 a tavolino col Napoli. Alla rete di Favilli, ha pareggiato Kulusevski. 9 punti in 5 partite il bottino ottenuto dalla Juventus che potrebbe essere sorpassata anche dalla Roma, in caso di vittoria domani a San Siro.