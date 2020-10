Serie A, Inter-Parma 2-2: pareggio in extremis di Perisic

L'Inter pareggia ancora dopo lo 0-0 di Champions League. 2-2 il finale col Parma, con i ducali che vanno in vantaggio con Gervinho e raddoppia sempre l'ex romanista per il momentaneo 0-2. Poco dopo Brozovic accorcia le distanze e solo nel recupero Perisic trova il colpo di testa per il pari definitivo. Con questo risultato l'Inter sale a 11 punti e, in caso di vittoria, la Roma può agganciarla domani.