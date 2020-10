Serie A: il Napoli passa 2-1 a Benevento. Kucka salva il Parma, 2-2 con lo Spezia

Terminate le due gare della quinta giornata di Serie A in programma oggi pomeriggio. Il Napoli vince non senza faticare a Benevento. Gli azzurri passano per 2-1. A sbloccare la gara però è la formazione di Filippo Inzaghi con Roberto Insigne (30'). Nella ripresa protagonista il fratello maggiore Lorenzo, che prima si vede annullare un gol per fuorigioco (dopo l'intervento del VAR) e poi trova il pari al 60'. Di Petagna (67') il gol che vale i 3 punti per l'undici di Gattuso. Si salva solo allo scadere il Parma, che va in svantaggio di 2 gol e alla fine pareggia con lo Spezia. Al doppio vantaggio ligure firmato da Chabot (28') e Agudelo (31'), rispondono prima Gagliolo (34') e poi Kucka su rigore (90').