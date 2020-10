Serie A: il Cagliari passa a Torino, granata a 0 punti. 2-2 tra Spezia e Fiorentina

Successo esterno del Cagliari che apre la crisi del Torino, lo Spezia si salva e strappa un punto alla Fiorentina. Questo l'esito delle 2 gare della quarta giornata di Serie A in programma oggi pomeriggio. All'Olimpico di Torino alla fine passa la formazione di Di Francesco per 3-2: al rigore in apertura di Belotti (4') rispondono Joao Pedro (12') e Simeone (19'), nella ripresa pari per la formazione di Giampaolo con Belotti (49') e nuovo sorpasso dei sardi, ancora con Simeone (77'). Terzo ko in 3 partite per l'undici di Giampaolo, ultimo in classifica a 0 punti (ma con una gara in meno).

Nell'altro match Spezia e Fiorentina pareggiano 2-2: doppio vantaggio viola nei minuti iniziali firmato da Pezzella (2') e Biraghi (4'), accorcia l'ex romanista Verde (39') e nella ripresa Farias (75') firma la rete del pari.