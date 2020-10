Serie A: Genoa-Inter 0-2. Lukaku e D'Ambrosio regalano la vittoria a Conte

Triplice fischio per l'anticipo delle 18 di questo sabato di Serie A: l'Inter di Antonio Conte porta a casa i 3 punti battendo in trasferta per 0-2 il Genoa. Primo tempo chiuso a reti inviolate, ma nella ripresa i nerazzurri passano prima con Lukaku e poi con D'Ambrosio, che firmano rispettivamente al 64' e al 79'.

Episodio antipatico al minuto 72, quando Pinamonti rileva Lautaro Martinez: l'attaccante argentino ha abbandonato il campo lasciandosi andare ad un brutto gesto di stizza, dovuto probabilmente alla prestazione non certo brillante.