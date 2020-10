Serie A, Fiorentina-Sampdoria 1-2: Quagliarella e Verre stendono la Viola

Vittoria esterna per la Sampdoria nell'anticipo della terza giornata di Serie A. I blucerchiati si sono imposti al Franchi battendo la Fiorentina per 2-1. I gol dei blucerchiati portano le firme di Quagliarella (su calcio di rigore) e Verre, inutile il gol della Fiorentina messo a segno da Vlahovic. La Samp raggiunge così la squadra di Iachini a quota 3 punti in calssifica.